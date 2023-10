Deco fait une grande annonce Mercato au FC Barcelone, 4 joueurs se rebellent au Real Madrid !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

SPORT : « Championnes ! »

Sport met en avant le football féminin avec les prix décernés hier soir en son sein. Le journal catalan revient sur la suspension de Nacho, réduite de trois à deux matches au Real Madrid. Une décision qui devrait lui permettre de disputer le Clasico contre le FC Barcelone le 28 octobre.

MUNDO DEPORTIVO : « Vitor Roque est prêt pour le Barça »

Deco confirme que Vitor Roque est prêt à jouer au Barça. « Il a du courage et assez de personnalité, a-t-il déclaré. Il apprendra très vite. » Le directeur sportif blaugrana a également évoqué Gavi, les Joaos, Lamine Yamal et le mercato hivernal : « Ce sera difficile de recruter de nouveaux joueurs cet hiver. Nous savons ce que nous voulons et nous bougerons seulement si Xavi le demande. »

Presse madrilène

MARCA : « Les rebelles d’Ancelotti »

Marca fait sa Une du jour sur les quatre rebelles de Carlo Ancelotti dans les rangs du Real Madrid : Rodrygo, Aurélien Tchouaméni, Luka Modric et Eduardo Camavinga. Soit autant de joueurs qui se plaignent de leur utilisation ou de leur temps de jeu.

AS : « En état d’alerte »

As s’inquiète des retours tardifs de certains joueurs-clés du Real Madrid pendant cette trêve internationale. Rodrygo, Vinicius Junior et Antonio Rüdiger arriveront en Espagne 72h seulement avant d’affronter le Séville FC ce samedi en Liga (18h30).

