FC Barcelone : le Real Madrid hante encore Xavi et ses joueurs

Le FC Barcelone a réalisé un véritable hold-up hier à Anoeta. Face à une équipe de la Real Sociedad qui leur a donné plus de fil à retordre que prévu, les hommes de Xavi ont dû attendre le temps additionnel pour enlever un match qu’ils auraient dû perdre (1-0). C’est Ronald Araujo qui a sauvé les apparences mais Xavi n’est pas dupe : le Real Madrid a coupé les pattes du Barça en venant s’imposer à Motjuic il y a huit jours.

« Le Clasico nous a fait plus de mal que je ne pensais »

« Je suis convaincu qu'on ne peut pas faire pire que ce qu'on a vu en première mi-temps. Il faut être autocritique, ils ont été meilleurs que nous et je le dis. Ça reste une victoire clé après un Clasico qui nous a affecté, a-t-il affirmé en conférence de presse. Le Clasico nous a fait plus de mal que je ne pensais. Les 25 premières minutes sont justes inacceptables. Aujourd'hui, j'ai eu la sensation contraire à la semaine passée. On a pas fait un bon match, ils nous ont imposé une intensité en première mi-temps et il faut être autocritique. »

