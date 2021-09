FC Barcelone, PSG : un dossier traumatisant rattrape Messi, le jackpot du Real pour Mbappé

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

MUNDO DEPORTIVO : Le burofax de Messi »

Mundo Deportivo a mis la main sur le désormais célèbre burofax envoyé par Lionel Messi l’année dernière à cette même époque pour acter son envie de quitter le FC Barcelone. Le journal catalan précise que le document a été rendu caduque en raison du Covid-19. Sans cela, l'Argentin serait probablement parti.

MARCA : « Mbappé libre mais pas gratuit »

Si Marca fait la part belle au football féminin en Une de son édition du jour, le quotidien madrilène évoque le dossier Kylian Mbappé au PSG. Et livre une indication de taille : Le Real Madrid pourrait payer la prime à la signature la plus élevée de l’histoire. » Ces derniers temps, on parlait d’une somme comprise entre 60 et 80 millions d’euros offerte au clan Mbappé !

AS : « Sans filet »

As s’inquiète de la campagne de qualifications de l’Espagne, « sans filet » contre la Géorgie pour composter son billet pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le quotidien madrilène revient sur le bien-être de Gareth Bale au Real Madrid, où il affirme revivre sous la houlette de Carlo Ancelotti. Zinédine Zidane appréciera...

SPORT : « Découvrons le contrat de Griezmann »

SPORT fait l’essentiel de son édition du jour sur les détails du contrat d’Antoine Griezmann, avec notamment un salaire fixe annuel compris entre 17 et 18 millions d’euros au FC Barcelone. En comptant les bonus individuels et collectifs, le champion du monde 2018 aurait touché 177,5 M€ en cinq ans.

