FC Barcelone – Real Madrid : Ancelotti s’enflamme pour Bellingham, Xavi enrage et s'explique pour ses gifles à Vinicius

Carlo Ancelotti : « Nous sommes tous surpris par Bellingham »

Carlo Ancelotti : « La clé du match a été l'attitude en seconde mi-temps et non en première. Nous étions faibles et lents en première mi-temps, et en seconde tout était différent. Plus agressif, plus déterminé en attaque... Parfois, il arrive que vous ne jouiez pas comme vous le souhaitez.

Du point de vue statistique, ce sont trois points sur un terrain très difficile. Nous avons joué cinq matchs difficiles à l'extérieur contre l'Athletic, Séville, l'Atlético, le Barça et Girona, et nous avons très bien performé. La saison est très longue pour tout le monde. Le Barça a une grande équipe et il faudra se battre jusqu'à la fin.

Bellingham ? Nous sommes tous surpris. Il a marqué de nombreux buts. Il est toujours présent et arrive de la deuxième ligne, aujourd'hui il a surpris avec un tir de loin. Il semble être un vétéran, son attitude est très bonne (…) Cette saison, il peut atteindre facilement 20 à 25 buts. Nous n'avons pas en tête qu'il est un buteur ou un attaquant. Il marque, mais nous attendons des buts du reste de l'équipe. Sa place au Ballon d’Or ? Je n’en sais rien. Je sais que c’est lundi mais ça m’importe peu…

Sur l’arbitrage ? Il a été plutôt correct. Je l’ai trouvé calme. Si ça pouvait être tout le temps comme ça…Cet arbitre est l’un des meilleurs d’Europe ».

Xavi : « Même le nul ne reflétait pas le match que nous avons vu… »

Xavi Hernández : « Même un match nul ne reflétait pas ce que nous avons vu sur le terrain. Je pense que nous avons joué un match pour gagner mais nous avons perdu. C’est un mauvais résultat même si je pense que nous avons joué un bon match. C'est dur, mais l’objectif est de gagner le championnat et ce n'est pas fini.

On a dominé 60 minutes sur 90 minutes au total mais ça ne suffit pas, c'est aussi ça le football. Si tu ne fais pas le break contre le Real, ils peuvent revenir. La différence entre la première et la deuxième mi-temps ? En face, tu as une grande équipe, tu as la fatigue... Ce qu'on avait prévu s'est déroulé au début du match, la clé a été le manque d'efficacité. Je le redis : de ma position, je pense que la victoire du Real est dur. Ils ont été plus efficace, j'estime que dans le jeu, notre équipe a fait un pas en avant.

Bellingham ? C’est un grand joueur, on a réussi à le tenir en première mi-temps. On en avait parlé qu'il pouvait attaquer l'espace pour marquer et il a marqué comme ça, c'est notre faute.

Mes petites gifles à Vinicius Jr ? Je lui ai dit que ce n’était pas une faute, respect total toujours, vous ne me verrez jamais générer de controverse. Je respecte et j’admire Vinicius en tant que footballeur. Aucun problème. Je l’ai caressé et je lui ai dit que ce n’était pas une faute.

Le match de Fermin ? Fermin est un joueur de grande qualité, il peut être un joueur du Barça de longues années. Beaucoup ont fait un bon match et on a perdu, c'est injuste d'avoir perdu. »

