FC Barcelone - Real Madrid : Laporta fait une annonce forte, première pour Bellingham ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

MARCA : « Superfinale »

Marca se frotte les mains avant la finale de la Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone (20h). Le quotidien madrilène fait remarquer que Jude Bellingham pourrait remporter son premier titre de la saison sous le maillot merengue.

AS : « Superfinale »

Le Barça et le Real Madrid cherchent à rafler leur premier titre de la saison en Arabie saoudite. Si Joao Cancelo est forfait, Vitor Roque souffrait d'une légère gêne au niveau de la jambe mais sera prêt pour le Clasico.

Presse catalane

SPORT : « Barça, crois-le ! »

Joan Laporta a fait une annonce forte avant le Clasico : « Nous sommes très reconnaissants de participer à ce tournoi, et pas seulement pour les avantages que la compétition offre aux clubs participants, mais aussi pour le fait qu'elle se déroule ici en Arabie Saoudite. Nous pensons que cela apporte de plus grands avantages aux équipes participantes, et il faut dire aussi que cela aide le football espagnol. »

MUNDO DEPORTIVO : « Gros Clasico »

Alors que Xavi et Carlo Ancelotti ont fait savoir qu’il n’y aura pas de favori dans le Clasico du jour en Arabie saoudite (20h), les Blaugrana pourraient égaler les 100 titres de leurs grands rivaux merengue.

Éste domingo tiene el sabor de ‘superclásico’. #Portadas pic.twitter.com/OsAwiTRyk4 — Paco López (@PacoLopezpress) January 14, 2024

Podcast Men's Up Life