FC Barcelone, Real Madrid : ça chauffe avant le Clasico, une nouvelle starlette au Barça !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

SPORT : « Quelle histoire ! »

Sport a du mal à se remettre de l’histoire de Marc Guiu, buteur 33 secondes après son entrée en jeu contre l’Athletic Bilbao (1-0). « Ces garçons me regardent en pleine figure et me disent qu’ils sont prêts et que je leur fasse confiance », se réjouit le coach du FC Barcelone, Xavi.

MUNDO DEPORTIVO : « GUIUOOOL ! »

Guiu a aussi laissé un souvenir impérissable à Mundo Deportivo, qui se frotte les mains de voir le FC Barcelone revenir à un petit point du Real Madrid avant le Clasico programmée ce samedi à Montjuic (16h15).

Presse madrilène

AS : « La Liga dans un mouchoir »

L’écart infime entre le Real Madrid et le FC Barcelone en tête du classement de Liga donnera encore plus de piment au prochain Clasico. La Casa Blanca est par ailleurs le club dont le VAR annule le plus de buts (26) depuis son instauration en Liga.

MARCA : « La Liga se réchauffe »

Marca a remarqué que les critiques contre le corps arbitral dans sa globalité sont montées d’un cran ce week-end en Espagne. La faute notamment à la dérive raciste survenue samedi entre le Séville FC et le Real Madrid (1-1). « Nous n’avions jamais vu ça », s’indigne-t-on chez les Merengue.

La cantera del Barça sale al rescate. ¡Qué pasada lo de Marc Guiu! #Portadas pic.twitter.com/LFQARO7y6I — Paco López (@PacoLopezpress) October 23, 2023

