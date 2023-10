FC Barcelone - Real Madrid : Cancelo et Bellingham font polémique avant le Clasico

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Une nouvelle star est peut-être née au FC Barcelone. Buteur hier soir contre l’Athletic Bilbao seulement 33 secondes après son entrée en jeu (1-0), le jeune Marc Guiu (17 ans) a pleinement rendu sa confiance à Xavi. Joao Cancelo a bien failli la perdre en étant à deux doigts de provoquer un penalty suite à un tirage de maillot intentionnel et clairement visible sur Nico Williams. Au lieu de cela, l’arbitre n’a pas donné suite... au grand dam des Basques.

Un penalty oublié de Cancelo sur Williams ?

« La faute de Cancelo sur Nico Williams ? À mon époque, à chaque fois qu'on tirait le maillot d'un joueur, c'était pénalty. Mais ce n'est plus cas », a résumé Ernesto Valverde, beau joueur. Du côté du Real Madrid, une polémique fait encore débat et concerne Jude Bellingham. Hier soir, les journalistes d’El Chiringuito ont passé du temps à décrypter la position de hors-jeu qui a fait annuler le but de Federico Valverde samedi à Séville (1-1). Les Merengue estiment avoir été lésés sur ce coup et s’inquiètent fortement avant le Clasico de samedi à Barcelone (16h15).

🚨 POLÉMICA EN MONTJUIC 🚨



💥 Agarrón de Cancelo a Nico Williams. ¿Te parece penalti? pic.twitter.com/RJcTDE9NoR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 22, 2023

