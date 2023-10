FC Barcelone - Real Madrid : l'arbitrage fait déjà polémique sur le Clasico

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Comme on pouvait s’en douter, l’arbitrage de Gil Manzano suscite déjà beaucoup de polémiques lors du match FC Barcelone – Real Madrid et si les Blaugranas mènent logiquement au score grâce à Gündogan (6’), dans les deux camps on crie au scandale.

Un péno oublié, des plaquages non sanctionnés

En effet, du côté de la presse catalane, le fait que la VAR n’a pas appelé l’arbitre pour siffler un penalty sur Aurélien Tchouaméni pour un cravatage dans les règles de Ronald Araujo ne passe pas :

🚨🤬 Le VAR a fait une erreur en ne sifflant pas penalty pour le Barça sur la prise de catch de Tchouameni sur Araujo.



Il y avait clairement PENALTY !



(@ArchivoVAR) pic.twitter.com/NWsugZ4Izd — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) October 28, 2023

Dans l’autre sens, c’est le traitement réservé à Vinicius Jr et les plaquages de rugby qui font hurler :

Pas de doutes, on n’est bien sur un Clasico. Pour rappel, vous pouvez suivre la rencontre sur But ! Football Club.

MAJ (17h55) : et un deuxième penalty, cette fois-ci pour Eduardo Camavinga (Real Madrid) pour une faute de Ronald Araujo, a été oublié à l'instant.

