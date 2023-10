FC Barcelone, Real Madrid : le fair-play financier assoupli avant le prochain Mercato ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Depuis que le Covid est passé par là et a fait vaciller l’économie des clubs espagnols, la Liga s’est dotée d’un véritable fair-play financier renforcé. Désormais, pour enrôler et inscrire tout joueur, les clubs doivent faire rentrer trois fois les montants nécessaires au préalable. La fameuse règle du « 3 pour 1 » qui a notamment beaucoup contrarié le FC Barcelone et poussé Joan Laporta à activer de nombreux leviers afin de recruter et de pouvoir inscrire ses nouveaux joueurs. Mais une règle qui pourrait être assouplie prochainement avec l’aval de Javier Tebas.

La Liga poussée à revoir son fair-play financier !

En effet, comme le rapporte la presse ibérique, il est prévu que les clubs de Liga se réunissent demain afin d’évoquer ce point de règlement qui pose problème aux géants ibériques et les rend moins compétitifs au Mercato.

Face à l’érosion des audiences télévisuelles liées au départ de plusieurs stars du championnat (CR7, Messi, Benzema), la Liga tente à nouveau de se réinventer … et tant pis s’il faut faire un pas en arrière au niveau des garde-fous financiers mis en place pour éviter une faillite globale des clubs !

Demain, les clubs de Liga se réuniront afin d'évoquer l'assouplissement des règles du Fair Play Financier. — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) October 22, 2023

