FC Barcelone - Real Madrid : les Blaugrana remportent une première bataille avant le Clasico

Dans un peu plus de deux semaines, le FC Barcelone accueillera le Real Madrid dans son antre provisoire de Montjuïc pour le Clasico. A l’heure où les audiences de Liga se casse la figure avec seulement 3,297 millions de téléspectateurs par journée, SPORT a étudié les résultats du Barça et du Real depuis la saison… et les protégés de Xavi gagne la bataille.

Le Barça, roi des audiences cette saison

En effet, sur les trois rencontres qui ont dépassés les 1 millions de téléspectateurs, deux l’ont été par le Barça qui affiche une moyenne honnête de 816 000 suiveurs à chaque match. Moyenne qui le place devant son ennemi héréditaire avec 24,8% des audiences contre seulement 23,1% pour Jude Bellingham et ses camarades.

Notons quand même la domination écrasante des deux géants espagnols puisque les 18 autres équipes de l’élite espagnole ne se partagent « que » 52% des audiences globales contre 48% pour les frères ennemis. Pour Javier Tebas, il est plus que jamais difficile d’imaginer le départ des deux mastodontes vers une Super League européenne qui transformera son championnat en tier monde du foot…

