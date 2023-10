FC Barcelone - Real Madrid : les compositions ont fuité avec deux immenses surprises !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Le Clasico de demain (16h15) entre le FC Barcelone et le Real Madrid est déjà très attendu en Espagne. Et les dernières informations concernant les équipes de départ sont tombées avec une immense surprise de part et d’autre. Si Jude Bellingham sera bien rétabli pour tenir sa place à Montjuic, Marca affirme que le grand sacrifié du onze de Carlo Ancelotti se nomme Eduardo Camavinga.

Lewandowski titulaire ?

L’internationale tricolore se fera damer le pion par Ferland Mendy au poste de latéral gauche. Du côté du Barça, Xavi aurait reçu le feu vert en secret pour Robert Lewandowski. S’il n’est pas dit à 100% qu’i il soit aligné dès le départ, José Alvarez a parié que si cette nuit dans l’émission El Chiringuito. À confirmer dès demain sur les coups de 15h.

💣 LEWANDOWSKI vuelve y FERMÍN, TITULAR.



👉 A falta de un entrenamiento... Esta es la ALINEACIÓN del BARÇA que apunta @10JoseAlvarez en #ChiringuitoClásico. pic.twitter.com/x6rO4KTEWH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 27, 2023

