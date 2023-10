FC Barcelone - Real Madrid : une première polémique tombe avant le Clasico !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Les deux rendez-vous sont incontournables. Télévisés dans le monde entier et attendus par les supporters des deux camps, le FC Barcelone et le Real Madrid. Il s'agit, vous l'avez compris, du Clasico qui, pour la première manche, aura lieu samedi, à compter de 16 heures 15 au stade Olympique de Montjuic en raison des travaux au Camp Nou.

Le Real n'a pas oublié

Et comme à chaque fois, la désignation de l'arbitre était pour le moins attendue par les deux camps. Résultat, Jesus Gil Manzano a été désigné, lui qui ne fait pas l'unanimité dans les deux camps. En avril 2021, comme le remémore Onze-Mondial, le Real Madrid s'était imposé face au Barça (2-1) avec un temps additionnel très insuffisant selon les joueurs de Ronald Koeman. Côté catalan. toujours, on reproche à Manzano les expulsions, au cours du passé, de Luis Suarez, Neymar et même de Lionel Messi. En novembre 2022, lors d’un déplacement à Osasuna (1-2), Manzano avait expulsé Robert Lewandowski et exclu, à la mi-temps, Gerard Piqué pour contestation.

On ne savoure pas davantage le choix au Real Madrid avec un mauvais souvenir persistant depuis 2020 et les trois penaltys sifflés en faveur de Valence lors d'une victoire 4-1 face au Real. Bref, Jesus Gil Manzano va avoir beaucoup de travail. Et risque fort d'être montré du doigt par l'un des deux camps. Une habitude.

