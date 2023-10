FC Barcelone : un nouveau scandale éclate entre le Barça et le Real Madrid !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

The Athletic a lâché la bombe pas plus tard que ce vendredi. Un entraîneur des jeunes du Real Madrid a été licencié car il aurait remercié le FC Barcelone de son soutien pendant que sa mère souffrait d’un cancer !

Adrian Diaz licencié par le Real ?

L’affaire a fait scandale hier en Espagne, où Relevo a confirmé l’information. Le média ibérique a même divulgué le nom du technicien en question : Adriàn Díaz, licencié des U17 du Real Madrid pour un message de gratitude à son ancienne équipe en 2019.

Ce que le journaliste de Marca Jorge Calabres a démenti : « Le Real Madrid n'a pas licencié un entraîneur à cause d'une lettre : Adrián Díaz a demandé à cesser d'être deuxième entraîneur du Juvenil C pour signer comme directeur des écoles internationales de Leganés. Meilleur poste et meilleur salaire. C'est simple. C'est déjà signé. »

El Real Madrid no ha despedido a un entrenador por una carta.



Adrián Díaz ha pedido dejar de ser 2º entrenador del Juvenil C para fichar como director de escuelas internacionales del Leganés.



Mejor puesto y más sueldo. Es sencillo. Ya está fichado. https://t.co/XyEiqzr8AL https://t.co/CgljGAXyWT — Jorge Calabrés (@JorgeCalabres) October 6, 2023

