FC Barcelone : Dani Alves se lâche sur Lionel Messi et Neymar

L’ancien latéral droit du FC Barcelone a commenté la saison très difficile des Blaugranas, la frustration de l’Argentin et son ami Neymar.

Depuis le Brésil, où il termine sa carrière avec Sao Paulo, Dani Alves passe beaucoup de temps à commenter l’actualité du FC Barcelone. Un club cher à son cœur puisqu’il y a passé huit années (2008-16), remportant tous les trophées possibles et créant une relation sans égale avec Lionel Messi. Au sujet de la saison cataclysmique que connaissent les Blaugranas, il a ainsi expliqué à Radio Catalunya :

« Leo est un gagnant naturel. Il n’aime pas perdre. Quand l’équipe perd, c’est normal d’être en colère, il veut toujours gagner. Il est comme moi. Nous voulons toujours gagner. Il a passé tellement d’années au Barça, connu tellement de choses, qu’il sait exactement ce dont l’équipe a besoin. Il voit qu’il y a un manque de soutien. J’ai toujours dit que Messi était le plat principal et que nous étions les ingrédients parfaits pour une assiette. Maintenant, j’ai le sentiment qu’il fait tout, tout le temps. Nous devons nous rappeler qu’il est humain. »

Et quant au fait qu’il aurait pu inciter Neymar à aller au PSG, il a assuré : « Je ne l’ai convaincu que d’une seule chose et une fois. En 2013 quand il avait le choix entre le Real et le Barça. Neymar jouait alors à Santos. « Il avait une offre super alléchante du Real Madrid et je lui ai dis : « si tu recherches l’argent, va à Madrid, si tu veux être heureux, va au Barça ». Je ne l’ai convaincu de rien de plus. Beaucoup de bêtises ont circulé ».