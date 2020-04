FC Barcelone : et maintenant, un dirigeant aurait piqué dans la caisse !

true

Le FC Barcelone traverse l’une des pires crises institutionnelles de son histoire, alimentée ce vendredi par la sortie médiatique au vitriol d’Emili Rousaud.

La crise ne semble plus avoir de fin au FC Barcelone. Déjà sous le feu des projecteurs cette semaine , Emili Rousaud s’est vu soupçonner de fomenter un « coup d’état » en vue des élections à la présidence du club catalan. Devant cet état de fait, Josep Maria Bartomeu aurait décidé de l’écarter du staff dirigeant.

Hier, six dirigeants avaient dès lors remis une lettre de démission pour se ranger derrière le dissident. Comme tout bonne saga, celle-ci se poursuit ce vendredi. Dans des propos relayés par Mundo Deportivo, Rousaud est donc revenu sur le fameux Barçagate et la campagne calomnieuse du début d’année civile.

🗞️ Esta es nuestra portada de hoyhttps://t.co/xME6wmXLAp pic.twitter.com/W2ed0qA9kp — Mundo Deportivo (desde 🏠) (@mundodeportivo) April 9, 2020

« Quand nous nous en sommes rendus compte, ça nous a fait mal. Encore plus quand on a su que les factures avaient été fractionnées pour qu’elles ne soient pas soumises aux contrôles internes du club. On ne pouvait pas faire comme si rien ne s’était passé. C’est pour ça que j’ai fait pression pour qu’un audit soit fait afin de savoir si ces accusations étaient diffamatoires ou non et si l’argent versé était bien réel, a affirmé l’intéressé sans citer de nom. Est-ce que quelqu’un s’est servi ? Honnêtement, je pense que oui. Qui ? je ne le sais pas. Si l’audit nous dit que le coup pour ce genre de service est évalué à 100 000€ et que nous avons payé 1 M€, quelqu’un s’est servi au passage. Pour en terminer avec cette histoire, il ne restait que deux auditions à réaliser pour rédiger les conclusions définitives. Cet audit allait être présenté à une commission composée de six membres et nous sommes trois à avoir démissionné. »