FC Barcelone, Juventus : Messi-Ronaldo, ce nouveau classement qui les sépare

Un énième classement vient tout juste de départager Lionel Messi (FC Barcelone) de Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). Avantage Messi.

Tout sauf une nouveauté. Il est de bon ton, y compris pendant le triste épisode du coronavirus, de comparer les deux meilleurs footballeurs des vingt dernières années. Qui sont, et vous l’aurez compris, Lionel Messi, du FC Barcelone, et Cristiano Ronaldo, passé par le Real Madrid pour un long bail et à la Juventus Turin ces derniers mois. Place, depuis peu, à la distinction des deux hommes au sujet du plus grand nombre de titres d’homme du match dans les 5 grands championnats européens.

Selon WhoScored, c’est une fois encore la Pulga qui domine. L’Argentin a en effet récolté 196 fois le titre d’homme du match avec le maillot du Barça. Loin, très loin même, devant Ronaldo qui, lui,, l’a été à 93 reprises en Liga et 19 fois en Serie A.

A noter que le classement comprend les résultats depuis la saison 2009-2010. Une éternité en matière de football.