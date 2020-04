FC Barcelone : le président du cycle doré Messi-Guardiola de retour ?

true

Président du FC Barcelone entre 2003 et 2010, Joan Laporta pourrait être candidat aux élections de 2021, lui qui avait uni Guardiola et Messi.

Le FC Barcelone est en pleine crise institutionnelle. Le président Bartomeu écope comme il le peut, caressant ses joueurs dans le sens du poil quand ils apprennent qu’une campagne de dénigrement a été menée contre eux, contraignant l’un de ses anciens dirigeants à la démission.

De nouvelles élections auront lieu en 2021. Et pourraient accoucher d’une grosse surprise : Joan Laporta, numéro un du club entre 2003 et 2010, aurait l’intention de se représenter. Laporta, ce n’est pas n’importe qui au Barça : c’est lui qui a redressé le club après les difficultés de la fin de l’ère Nunez.

C’est lui aussi qui a recruté Ronaldinho, permis l’éclosion de Lionel Messi et surtout promu Pep Guardiola à la tête de l’équipe première en 2008, ouvrant l’une des plus belles pages de l’histoire du club. S’il était à nouveau élu à la présidence, la possibilité de voir revenir Guardiola ou, à défaut, de voir débarquer Xavi sur le banc serait d’autant plus grande.