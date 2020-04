FC Barcelone – Mercato : le club serein face à la rumeur Messi à l’Inter Milan

true

Ces dernières heures, l’ancien président de l’Inter Milan Massimo Moratti a fait parler de lui en évoquant Lionel Messi.

Nous vous en parlions plus tôt dans la journée, celui qui est aujourd’hui conseiller du propriétaire actuel de l’Inter Milan a évoqué le cas Lionel Messi. En estimant que sa venue à l’Inter Milan était du domaine du possible.

La réaction du FC Barcelone ne s’est pas faite attendre par l’intermédiaire de Marca qui a sondé le club blaugrana. Et visiblement, ces propos sur Lionel Messi n’ont pas fait craindre grand chose. « Au Camp Nou, personne n’a bronché face à cette déclaration. Que Messi quitte Barcelone est un scénario que personne n’envisage. Personne. Dans aucun des bureaux. Et, logiquement, l’international argentin n’entamera jamais d’opération d’échange contre un autre footballeur », écrit d’abord Marca.

Rappelant également que « Messi n’a pas non plus l’intention de changer d’air », le quotidien espagnol relaie donc toute la sérénité du FC Barcelone face aux propos de l’ancien dirigeant milanais. Au Barça, on voit même plutôt cela comme une tentative de mettre la pression alors que Lautaro Martinez, star intériste, est régulièrement lié au Barça. Mais le coup de pression serait donc loupé.