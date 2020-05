FC Barcelone – Mercato : le recruteur de Neymar poussé vers la sortie !

Alors que la Liga va bientôt reprendre et que le FC Barcelone est encore en course en championnat comme en Ligue des Champions, la tension reste largement palpable dans les bureaux du club à un peu plus de six mois de l’élection présidentielle. Contestée sur ses choix, la direction actuelle du Barça doit faire face à la défiance de certains joueurs mais également à plusieurs crises institutionnelles depuis le « Barçagate ».

Alors que l’administration Bartomeu se retrouve plus fragilisée que jamais, des décisions d’envergure vont être prises cet été dans la cellule de recrutement. C’est en tout cas ce qu’affirme les radios catalanes « Cadena SER » et « RAC1 » qui parlent d’une vague de licenciements au sein des nombreux scouts blaugranas. De 40 actuellement, il ne pourrait plus être que 20 à l’issue de la crise du Covid-19.

Mécontent du rendement de ses recruteurs, la direction du Barça va faire le ménage… Et l’un de ses chasseurs de tête les plus connus devrait même faire partie de ce spectaculaire coup de balai : André Cury. Vu comme l’oeil des Blaugranas sur le continent sud-américain, Cury s’était fait connaître pour avoir eu un rôle actif dans le transfert de Neymar ainsi que dans l’arrivée d’Arthur Melo. Des réussites qui ne suffisent plus à cacher ses trop nombreux échecs à ses patrons (Douglas, Yerry Mina…) ainsi que quelques dossiers donnant lieu à des accords parfois très limites…

❗André Cury is no longer in charge of scouting for Barça in Brazil.

He was in charge of bringing Neymar to Barcelona from Santos. Cury has now been sacked by the club. [RAC1] pic.twitter.com/6nDMt0wC09

— FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn10) May 28, 2020