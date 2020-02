FC Barcelone – Mercato : le sélectionneur argentin ne veut pas se mêler de l’avenir de Messi

true

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021, Lionel Messi va prochainement rentrer dans une phase de discussions autour de son avenir. Du côté du Barça, on souhaite bien évidemment que le sextuple Ballon d’Or prolonge sur un bail supérieur à une saison. Reste que l’Argentin, qui dispose d’une clause dans son contrat pour partir libre à chaque fin de saison, est toujours en phase d’interrogations.

Messi, un silence et beaucoup de rumeurs

Ces derniers jours, les rumeurs se sont multipliées autour de Lionel Messi. On a parlé de lui en Angleterre, à la Juventus de Turin et même au Paris Saint-Germain. Il a aussi été dit que, pour rester en Catalogne, Messi voulait avoir des garanties sur le recrutement et le retour de son ami Neymar Jr (PSG). Bien évidemment, « la Pulga » n’a ni confirmé, ni démenti ces bruits de couloir et laisse les autres parler à sa place.

« Je vais rester en dehors de ça »

En conférence de presse, la question a été posée à Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine. L’intéressé s’est montré très précautionneux dans sa réponse… Avant de finalement fuir la question : « Je trouve que Lionel Messi va bien (…) Il se sent bien, il va devoir prendre une décision concernant son avenir mais je trouve qu’il est bien. Je ne suis pas du tout inquiet. Il se sent bien, il est bien avec l’équipe nationale et à Barcelone. Ce qui doit arriver arrivera, je vais rester en dehors de ça ».