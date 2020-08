FC Barcelone – Mercato : Manchester City a une bonne monnaie d’échange pour Messi

true

Alors que Manchester City est annoncé en pôle pour recruter Lionel Messi, sur le départ au FC Barcelone, Gabriel Jesus serait une priorité de Ronald Koeman.

Une révolution se prépare au FC Barcelone où l’annonce de la volonté de Lionel Messi de partir, hier soir, a fait l’effet d’une bombe. Manchester City, avec Pep Guardiola et Txiki Beguiristain à sa tête, fait figure de grand favori pour accueillir l’Argentin, et AS et Globoesporte révèlent que le club mancunien dispose d’un bon atout dans ses cartes avec la présence de Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus plait au Barça

Selon les deux médias, l’attaquant brésilien serait très apprécié du Barça et en particulier de Ronald Koeman, son nouveau coach, qui s’apprête à relooké l’attaque blaugrana et a déjà annoncé à Luis Suarez qu’il ne comptait pas sur lui. Dès lors, Gabriel Jesus (23 ans) semble susceptible d’entrer dans les négociations, si City avance ses billes pour Messi. Ce qui ne fait guère de doutes.