FC Barcelone – Mercato : Neymar loin des priorités 2020 du Barça

true

Si le FC Barcelone ne bougera pas lors du mois de janvier 2020, les dirigeants s’activent déjà en coulisses afin de préparer la prochaine intersaison.

Les moyens :

Si le Barça affiche cette saison le plus gros budget de la planète football et dépassera le milliard d’euros de revenus, le club catalan reste très limité dans son investissement sur la saison en cours. La raison ? L’importance de la masse salariale et des nombreux contrats XXL signés par les dirigeants blaugranas, à la limite du seuil imposé par l’UEFA et son fair-play financier.

C’est la raison pour laquelle les Blaugranas n’ont pu formuler que des offres incluant troc avec le PSG pour Neymar cet été… Et c’est ce qui bridera encore Josep Maria Bartomeu jusqu’à l’été 2020. Pour ouvrir la porte à de nouvelles arrivées, il faudra désormais des départs de joueurs (Rakitic, Todibo, etc.). La soupe étant plutôt bonne à Barcelone, ce n’est pas forcément aisé.

Les besoins :

« Aucun mouvement n’est prévu en janvier. Nous avons un effectif équilibré, il ne nous manque rien, mais on ne peut pas non plus se permettre de perdre quelqu’un ». Par ces mots prononcés au début du mois dans la presse italienne, Josep Maria Bartomeu a confirmé que l’hiver sera calme au FC Barcelone. Les joueurs peu utilisés comme Jean-Clair Todibo sont toujours susceptibles de partir mais l’effectif n’évoluera pas dans des proportions importantes à la mi-saison.

En revanche, rien n’interdit le Barça de poser les jalons de son été 2020. Sur ce point, les Blaugranas sont déjà sur le pied de guerre avec quatre postes de recrutement prioritaires : un attaquant pour prendre la suite de Luis Suarez (fin de contrat en juin 2021), un défenseur central en fonction de l’évolution de Samuel Umtiti, qui peine à enchaîner les matches depuis sa blessure au genou l’an passé, un latéral droit et un milieu de terrain axial pour préparer la suite d’Ivan Rakitic. Vous l’aurez compris, Neymar n’est – quoi qu’il arrive – plus à l’ordre du jour… Ou alors seulement dans le fantasme d’un Lionel Messi qu’il faudra convaincre de prolonger à 18 mois de la fin de son bail.

Les premières pistes (pour l’été) : Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans), Carlos Vela (Los Angeles FC, 30 ans), Kylian Mbappé (PSG, 20 ans), Donyell Malen (PSV Eindhoven, 20 ans), Marcus Rashford (Manchester United, 21 ans), Harry Kane (Tottenham, 26 ans), Victor Osimhen (LOSC, 20 ans), Stefano Sensi (Inter Milan, 24 ans), Joshua Kimmich (Bayern Munich, 24 ans).