FC Barcelone : Messi a piqué à Cristiano Ronaldo une partie de son héritage

Réputé pour son envie incessante d’être le premier en toutes circonstances, Cristiano Ronaldo (Juventus, 35 ans) a déteint sur son rival du FC Barcelone Lionel Messi (32 ans).

La mission relève de l’impossible : trouver quelqu’un pour dire que Cristiano Ronaldo a laissé filer un jeu auquel il a participé. Compétiteur dans l’âme, l’attaquant portugais de la Juventus Turin (35 ans) fait partie de ces gens qui peste dès l’instant où ils n’en sortent pas vainqueurs.

C’est ainsi que CR7 a bâti sa propre légende, lui qui est reconnu aux yeux de tous comme un joueur au mental d’acier. S’il devait se différencier de Lionel Messi, c’est sans doute sur cet aspect-là que le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid s’élèverait au-dessus de son plus grand rival. Pourtant, le capitaine du FC Barcelone (32 ans) a travaillé ce secteur déficient de sa personnalité ces dernières années.

Comme CR7, Messi ne lâche rien aux petits jeux

Coéquipier de « La Pulga » depuis l’été 2014, Ivan Rakitic peut témoigner de son regain d’énergie en terme de compétitivité en toutes circonstances. « Il est incroyable. Même aux jeux aux entraînements, il ne veut pas perdre. Il est toujours fond et a toujours faim de football. Le même appétit qu’il y a 15 ans, insiste le milieu croate au micro de Sky Deutschland. Messi s’intéresse au foot, c’est un fou de football. Il s’est fabriqué tout seul et n’a rien laissé au hasard. » On pourrait écrire exactement la même chose de son glorieux aîné de la Juventus Turin.