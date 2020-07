FC Barcelone : Neymar de retour au Mercato ? Rivaldo en remet une couche

false

L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone, Rivaldo, estime que Neymar (PSG) doit au plus vite revenir au sein du club catalan.

Ce n’est plus au quotidien, mais cela demeure d’actualité. On parle ici du transfert de Neymar (PSG) au FC Barcelone, évoqué des jours et des mois durant par la presse catalane sans que rien de concret se réalise. On le sait, le club catalan n’a plus les moyens de s’offrir le génial brésilien du Paris Saint-Germain. Et on imagine même assez mal que l’opération puisse se faire dans les prochains mois.

Pourtant, l’ancien milieu de terrain brésilien du Barça, Rivaldo, dans l’une de ses chroniques pour Betfair, a une fois encore évoqué le sujet. Et selon lui, faire revenir le Ney est même une urgence. « Leonardo pourrait maintenant être intéressé par une négociation. Je crois que si Neymar rejoignait Lionel Messi, cela aiderait Barcelone à redevenir cette équipe sensationnelle qui a remporté de nombreux titres il y a plusieurs années. Neymar serait la meilleure signature possible pour le Barça, car il encouragerait l’équipe et donnerait une alternative intéressante pour décider des matchs et pour permettre à Messi de se reposer de temps en temps. »