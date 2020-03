FC Barcelone : réunion décisive pour la venue Naples

true

Ce devrait être la règle dans les différents championnats européens pour les semaines à venir : des matches à huis clos dans des stades vides. Et l’UEFA, au travers de la Ligue des Champions, suit le mouvement puisque l’on sait déjà que le PSG affrontera le Borussia Dortmund sans ses supporters, mercredi soir au Parc des Princes.

Il devrait en être de même au Camp Nou, le 18 mars prochain, à l’occasion du 8e de finale retour entre le FC Barcelone et les Italiens de Naples.

Comme le précise le quotidien espagnol, El Mundo Deportivo, une réunion décisive quant au choix à adopter se tiendra demain. Y participeront le club catalan, bien entendu, le secrétaire aux sports espagnol et des membres de l’autorité catalane.

La tendance, c’est le huis clos

A cette heure, et comme le précise le média, la tendance est à un match à huis clos. On en saura plus demain.