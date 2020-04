FC Barcelone : salaires, dirigeants, joueurs…Luis Suarez ne lâche rien

true

L’attaquant du FC Barcelone, Luis Suarez, a tenu à donner sa propre vérité dans le dossier de la baisse des salaires des joueurs catalans.

Des mois, déjà, qu’il n’a plus foulé la pelouse du Camp Nou. Ce qui ne l’empêche pas, en dépit de sa blessure, de se rappeler au bon souvenir des supporters du FC Barcelone. On parle ici de l’attaquant Luis Suarez, reparti en Uruguay avant le confinement lié au coronavirus, et qui a tenu à rappeler certaines vérités dans le houleux dossier de la baisse des salaires.

Au travers de propos accordés à un média uruguayen, Suarez n’apprécie que moyennement que certains supporters du Barça aient eu des doutes sur la volonté des partenaires de Lionel Messi. Et il insiste.

« Nous avons été les premiers à vouloir trouver un accord »