FC Barcelone : trois pistes se détachent pour succéder à Setién

Ronald Koeman serait le favori pour succéder à Quique Setién sur le banc du FC Barcelone. Avec Xavi et Mauricio Pochettino comme autres options.

Le 8-2 infligé par le Bayern Munich a provoqué une énorme crise au FC Barcelone. Et pour faire face à la colère des socios, et sauver sa peau, le président Josep Maria Bartomeu promet une refonte de l’organigramme, et de l’effectif.

Koeman option n°1

Bartomeu cherche déjà un successeur à Quique Setién, arrivé au début de l’hiver en remplacement d’Ernesto Valverde. D’après Mundo Deportivo, la piste n°1 mène à Ronald Koeman. Le Néerlandais est une légende au Barça où il avait inscrit le but victorieux en finale de C1 contre la Sampdoria, du temps où il était joueur, en 1992, à Wembley.

A 57 ans, l’ancien défenseur est toutefois en poste avec la sélection hollandaise, qualifiée pour le prochain Euro 2021. Le timing n’est donc pas idéal et deux autres noms sont évoqués : ceux de Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de Tottenham, qu’il avait emmené en finale de Ligue des champions il y a un an, et de Xavi, qui rêve d’un retour. L’actuel coach d’Al Sadd (Qatar) a fait savoir qu’il espérait revenir au Barça mais pas dans l’immédiat. Mais c’était avant la déculottée de vendredi…