FC Barcelone : une légende du Bayern Munich provoque Lionel Messi avant le choc

Vendredi, le FC Barcelone défiera le Bayern Munich pour son entrée en lice dans le « final 8 » de la Ligue des Champions. Une seconde balle de match pour Quique Sétien et les Blaugranas, qui avaient plutôt bien négocié la réception de Naples (3-1) samedi dernier. Mais cette fois-ci, c’est le Bayern, l’une des équipes les plus en forme du moment, qui se présente face aux Catalans.

Alors que la presse ibérique assure que le Bayern a peur de Lionel Messi, ce n’est pas tout à fait le même son de cloche qui circule en Allemagne. Dans les colonnes de « Bild », l’ancienne gloire de la Mannschaft et du Bayern Lothar Matthäus (59 ans) s’est même permis une petite sortie provocante contre la Pulga.

« Sur ce match, Messi fait face à son successeur en tant que meilleur joueur du monde: Robert Lewandowski. Il est le meilleur joueur, pas seulement le meilleur attaquant », a lâché le Champion du Monde 1990 qui ne craint pas vraiment les Espagnols : « Le Barça d’aujourd’hui n’est plus le même qu’avant. Ils ont Messi, bien sûr. Un joueur comme lui est toujours capable de génie. Mais lui seul ne suffira pas contre ce Bayern. Barcelone ne me fait pas peur ». Si Lionel Messi avait besoin d’une source de motivation supplémentaire pour briller sur la scène européenne, Lothar Matthäus la lui a donné…

🗣 Lothar Matthäus:

« Leo Messi faces his successor as the best player in the world: Robert Lewandowski. He is the best player, not just the best forward.:

[BILD]#ForçaBarça #FCB #FCBLive #BarçaBayern #UCL pic.twitter.com/PEuqtIi6b7

