L’ex de Pilar Rubio, Madame Ramos, refait surface

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Sergio Ramos broie du noir au Séville FC. Éliminé de toutes compétitions européennes cette semaine, le club andalou traverse une grave crise sportive et financière et vient de licencier son entraîneur Diego Alonso. Le technicien uruguayen était pourtant arrivé en cours de saison. En parallèle, l’ancien défenseur central du PSG voit des rumeurs sur une possible séparation d’avec Pilar Rubio revenir au premier plan.

José Molinero refait surface

Et pour cause, on a entendu parler de nouveau de José Molinero, l’ex de Madame ! « Molly », son surnom, n’est autre que le chanteur du groupe de rock Hamlet et a partagé la vie de Pilar Rubio pendant une dizaine d’années. Son nouveau look, très grunge, a attiré l’attention des médias espagnols sans pour autant que ces derniers le lient avec une aventure son ex...

Podcast Men's Up Life