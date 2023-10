La terre a tremblé à Naples avant le Real Madrid, un goleador au FC Barcelone cet hiver

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

MARCA : « Dans la maison de D10S »

Marca met en garde le Real Madrid avant le choc à Naples en Ligue des champions. Naples, où un tremblement de terre d’une durée de quatre secondes est survenu hier soir près du stade Diego Armando Maradona. Un risque d’éruption de certains volcans plane dans la région.

AS : « Nous n’avons pas peur de Madrid »

As a donné la parole à Kvicha Kvaratskhelia, le petit prodige géorgien du Napoli qui n’a pas peur d’affronter le Real Madrid en C1 (21h). « J’ai grandi en les regardant à la télévision, et maintenant je veux les battre », a-t-il affirmé haut et fort. Les Merengue sont prévenus.

Presse catalane

SPORT : « Un milliard ! »

Sport revient sur la prolongation au FC Barcelone de Lamine Yamal, dont la nouvelle clause libératoire a été fixée à un milliard d’euros. « C’est une fierté de rester dans le club de ma vie, a témoigné l’ailier espagnol après la signature de son nouveau contrat.

MUNDO DEPORTIVO : « Il reste »

Alors que Mundo Deportivo fait également ses choux gras sur la prolongation record de Yamal au FC Barcelone, on a confirmation que le club catalan a demandé à Vitor Roque de venir dès cet hiver et non d’attendre le mois de juillet 2024.

El Real Madrid juega en Nápoles y el Barça blinda a Lamine. #Portadas pic.twitter.com/53Gjetp3vm — Paco López (@PacoLopezpress) October 3, 2023

