Lewandowski dans le collimateur au FC Barcelone, un petit miracle au Real Madrid !

SPORT : « Il n’y pas de manière »

Tout comme Xavi, Sport aimerait que le FC Barcelone (ré)apprenne à gagner ses matches sans la manière mais juste avec réalisme. A ce titre, Robert Lewandowski est montré du doigt hier après le nul à Valence (1-1) : l’attaquant polonais a besoin en moyenne de 2,63 tirs pour marquer. C’est trop faible pour un tel joueur.

MUNDO DEPORTIVO : « Ils pardonnent »

Mundo Deportivo s’arrache aussi les cheveux devant le manque d’efficacité du Barça, tenu en échec hier à Mestalla par le Valence FC (1-1). Un but de Joao Felix lui a toutefois permis de sauver l’essentiel.

Presse madrilène

AS : « Le Barça fait un autre pas en arrière »

Si la situation d’échec du FC Barcelone est mise en lumière, As se projette sur le choc entre le Real Madrid et Villarreal (21h) avec le retour annoncé et presque miraculeux d’Aurélien Tchouaméni. Le sous-marin jaune est la seule équipe à s’être imposée au Bernabeu en 2023.

MARCA : « Un incendie incontrôlable »

La nouvelle défaite encaissée par le Séville FC hier à domicile face à Getafe (0-3) a coûté sa place au coach uruguayen Diego Alonso. Le nom de Quique Sanchez Flores revient avec insistance pour le remplacer sur le banc andalou. Endrick sera présent ce soir au Bernabeu.

