Real Madrid – FC Barcelone, les compos de la finale de la Supercoupe d’Espagne !

Il y a un peu plus d’un an, le FC Barcelone de Xavi avait battu le Real Madrid de Carlo Ancelotti (3-1), arrachant le premier de ses deux trophées de la saison 2022-23 et prenant l’ascendant psychologique sur son grand rival.

En 2024, même Real – Barça en finale mais physionomie forcément différente entre des Merengue plutôt sereins et lancés dans un mano-à-mano avec Girone en Liga et des Blaugranas sous pression.

Pour ce match, il manque du beau monde des deux côtés. Les deux gardiens internationaux Thibaut Courtois et Marc-André Ter Stegen déjà mais également les défenseurs David Alaba, Eder Militao ainsi que Lucas Vazquez côté Real, Marcos Alonso, Gavi, Inigo Martinez et désormais Raphinha côté Barça. Malgré tout, on aura quand même droit à un gros Clasico aux vues des compos de départ.

Les compos de Real – Barça :

Real Madrid : Lunin – Carvajal, Rüdiger, Nacho (cap.), Mendy – Valverde, Tchouaméni, Kroos – Bellingham – Rodrygo, Vinicius Jr.

FC Barcelone : Peba – Araujo, Koundé, Christensen, Baldé – Pedri, De Jong, S.Roberto, Gundogan – Fermin, Lewandowski.

