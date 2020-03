Real Madrid : Disney Factory, Tuchel, les Ultras… La presse merengue remet une pièce pour Mbappé

true

On ne peut pas reprocher à AS de ne pas faire tout le lobbying pour que Kylian Mbappé (PSG) rejoigne le Real Madrid.

Supporter revendiqué du Real Madrid (à la différence notable qu’on lui a accordé une carte de presse), Tomas Roncero, le chroniqueur de « AS », s’est fendu ce vendredi d’un édito enflammé sur Kylian Mbappé. Edito durant lequel son « amour » pour le PSG est encore mis au grand jour.

«Kylian n’a que 21 ans et est le joueur-franchise du PSG, mais le gamin est dégoûté et un peu fatigué d’appartenir à un club qui fonctionne plus comme Disney Factory qu’une simple équipe de football. Les choses ont changé avec Kylian, qui ne soutient pas son entraîneur (Tuchel), les ultras du PSG ni aucun de ses coéquipiers (avec Neymar leur relation va durer un temps …) », écrit le plumitif ibérique.

«Al Khelaifi, le président du PSG qui tente d’appliquer les instructions qui lui viennent du Qatar, essaie depuis un certain temps de calmer Mbappé et sa famille. Mais le garçon sait que ce n’est qu’à Madrid qu’il peut vraiment aspirer au Ballon d’Or et à la Ligue des Champions. Agnelli a dû accepter en son temps le départ de Zidane à Madrid, comme Moratti avec Ronaldo Nazario ou les propriétaires de United avec Beckham. Rien n’empêchera Mbappé de remplir un jour le Bernabéu pour sa présentation », ajoute Roncero.