Real Madrid, Juventus : Zidane encensé par un de ses nouveaux recalés

true

Même s’il fait partie des joueurs que Zinédine Zidane aimerait voir quitter le Real Madrid, d’après AS, Lucas Vazquez tient le Marseillais en haute estime.

Ce week-end, le journal AS a publié la liste des indésirables au Real Madrid, ces joueurs que Zinédine Zidane souhaiterait voir partir. On y retrouve notamment, sans surprise, Gareth Bale, Mariano, James Rodriguez, Borja Mayoral, Alvaro Odriozola, mais aussi Lucas Vazquez. A un an du terme de son contrat, l’ailier ne sera sans doute pas prolongé. Pour autant, il n’en tient pas rigueur à Zidane, semble-t-il.



« C’est un coach qui est toujours proche de ses joueurs, toujours souriant. Il nous aide à grandir comme joueurs », explique Vazquez dans un entretien accordé à Bleacher Report. Avant d’ajouter : « Mes meilleurs souvenirs au Real, jusqu’ici, ce sont nos victoires en Ligue des champions. Gagner trois fois ce titre avec l’équipe de mon cœur, avec toute la pression et l’attention qu’il y a ici, c’était fantastique ».