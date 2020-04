Real Madrid – Mercato : Cristiano Ronaldo relégué derrière un projet prioritaire

true

Depuis quelques semaines, la rumeur d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid enfle. Mais le club merengue semble bien avoir d’autres plans.

Depuis un mois et demi et la venue de Cristiano Ronaldo pour le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, les rumeurs sont multiples au sujet de CR7. Le buteur portugais ne serait pas contre un retour dans la cité madrilène qui l’a fait roi…

Et forcément, un tel retour a quelque chose de séduisant pour un club qui n’a jamais comblé le manque créé par son départ à l’été 2018. Son compatriote José Fonte a d’ailleurs relancé le dossier ces derniers jours, donnant beaucoup de crédit à un éventuel retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid.

Mundo Deportivo, ce samedi, revient sur ce dossier avec des informations assez claires. En réalité, le club merengue resteraient « fermes » dans leurs intentions. Leur projet prioritaire est la venue d’un crack pour l’avenir, du type Mbappé ou Haaland, et non pas le retour d’un Cristiano Ronaldo qui, même s’il semble éternel, est forcément plus proche de la fin que du début. De quoi mettre un terme définitif aux rumeurs ?