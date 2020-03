Real Madrid – Mercato : Haaland, nouvelle priorité de Zidane ? 

La priorité de l’été se précise au Real Madrid. Selon « The Express », il s’agirait bien de Erling Haaland (Borussia Dortmund).

Avec la crise sanitaire mondiale du coronavirus, le Mercato va se retrouver bouleversé, tiré vers le bas au niveau des tarifs. Forcément, dans ces conditions économiques, il est de moins en moins probable qu’un club dégage les moyens financiers suffisants pour s’offrir Kylian Mbappé (PSG, 21 ans). Du côté du Real Madrid, on a désormais bien conscience de cet état de fait puisque le natif de Bondy n’est clairement plus une possibilité estivale.

Désireux d’offrir quand même à Zinédine Zidane un attaquant de standing pour concurrencer Karim Benzema, Florentino Perez travaille sur d’autres pistes moins onéreuses. Selon le tabloïd britannique « The Express », Erling Haaland (Borussia Dortmund, 19 ans) serait bel et bien l’option numéro 1. Il faut dire que le Norvégien a un atout par rapport à la concurrence : il a inclus une clause libératoire à 75 M€ dans son contrat signé au BvB l’hiver dernier.

D’après le tabloïd, le Norvégien devance deux joueurs de Premier League dans l’esprit des Merengues. Sadio Mané (Liverpool, 27 ans) s’affiche en second choix de Zinédine Zidane, devant Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, 30 ans).

