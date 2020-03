Real Madrid – Mercato : un joueur merengue pourrait faciliter la venue d’Haaland

true

Cible du Real Madrid pour le prochain Mercato, Erling Haaland compte un proche au sein du club madrilène en la personne de son compatriote Martin Odegaard.

Depuis le début de la semaine, la presse espagnole fait ses choux gras de la venue d’Erling Haaland au Real Madrid. L’attaquant norvégien du Borussia Dortmund serait devenu la cible n°1 du Real, qui serait disposé à verser les 75 M€ de sa clause libératoire lors du prochain Mercato.

Le club merengue cherche un joueur capable d’apporter une émulation à Karim Benzema au poste d’avant-centre, où Luka Jovic et Mariano Diaz n’ont pas les faveurs de Zinédine Zidane.

Haaland serait donc le joueur idoine et AS assure que le Real a un atout de poids dans sa manche en la personne de Martin Odegaard, son jeune milieu de terrain norvégien. Prêté à la Real Sociedad, où il brille cette saison, Odegaard va revenir à la Casa Blanca et il est très lié à Haaland. Selon le quotidien madrilène, l’objectif du Real serait de faire signer Haland cet été, puis Kylian Mbappé en 2021. Joli programme !