Real Madrid : Sofia Milosevic, la cause des soucis de Luka Jovic

Au cœur d’une polémique depuis quelques jours, Luka Jovic (Real Madrid) a quitté l’Espagne pour la Serbe à cause de sa compagne Sofia Milosevic.

Ces derniers jours, Luka Jovic (Real Madrid) a beaucoup fait parler de lui dans les médias pour avoir violé les règles élémentaires du confinement pour endiguer le Covid-19 et être rentré en Serbie une fois la fin de sa quarantaine prononcée. Une attitude qui a fait scandale dans les Balkans et poussé l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort à faire ses plus plates excuses à tout le monde.

Ses excuses au peuple serbe

« À Madrid, mon test Covid-19 était négatif. C’est pourquoi j’ai décidé de me rendre en Serbie, pour aider et soutenir notre peuple, ainsi que pour être proche de ma famille, avec l’autorisation de mon club. Quand je suis arrivé en Serbie, j’ai été testé et le résultat est revenu négatif. Je suis vraiment désolé que certaines personnes n’aient pas fait leur travail professionnellement et ne m’aient pas donné d’instructions concrètes sur la façon dont je dois me comporter pendant mon isolement. En Espagne, vous êtes autorisé à faire du shopping ou à acheter des produits dans les pharmacies, ce qui n’est pas le cas ici. Je m’excuse auprès de tout le monde si j’ai de quelque manière que ce soit blessé ou mis en danger quelqu’un. J’espère qu’ensemble, nous pourrons surmonter tout cela. Tout mon soutien, Serbie, nous irons tous ensemble », avait-il alors lâché sur Instagram, sans donner la véritable raison qui l’a poussé à rentrer chez lui.

Il a quitté Madrid et mis sa liberté en jeu pour sa compagne

Il y a quelques jours, le président serbe Aleksandar Vučić a dégoupillé contre l’attaquant merengue, le menaçant clairement de prison s’il violait le confinement : « Je pense qu’il regrette ce qu’il a fait, mais je vais lui faire comprendre que la vie de notre peuple est plus importante que ses millions. S’il quitte son appartement, il sera arrêté ». Des mots forts qui traduisent la situation d’extrême tension dans laquelle s’est mis Luka Jovic. Mais pourquoi au juste ? Pour sa belle Sofia Milosevic. Sa compagne, mannequin de profession, étant enceinte et confiné du côté de Belgrade, Jovic n’a pas hésité à la rejoindre. Sans se soucier des conséquences et de la polémique engendrée, forcément.

