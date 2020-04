true

Selon AS, Zinedine Zidane a établi une hiérarchie entre les trois milieux français qu’il vise pour renforcer le Real Madrid cet été.

Pogba, Camavinga, Soumaré : c’est vers Manchster United, le Stade Rennais ou le LOSC que Zinédine Zidane envisage de se tourner cette intersaison pour renforcer son milieu de terrain, au Real Madrid. Et selon AS, sa priorité demeure Paul Pogba.

✅ Ronaldo y Beckham ‘conciertan’ un amistoso entre Real Valladolid e Inter Miami

📱 El astro brasileño compartió un directo en Instagram con gente como Roberto Carlos, Figo, Casillas, Vieri o Infantino.https://t.co/v9DNv7NSSH — Diario AS (@diarioas) April 8, 2020

Eduardo Camavinga, lui, serait le plan B de Zizou en cas d’échec des négociations avec Pogba, également dans le viseur de la Juventus Turin. Mais Camavinga étant lui aussi très convoité, un plan C est énvisagé et il mène donc au Lillois Soumaré… également ciblé par Manchester United et Liverpool.