Une reconversion dans le porno offerte à Zlatan Ibrahimovic

Légende du milieu des films pour adultes, Rocco Siffredi (59 ans) revient aujourd’hui sur le devant de la scène du fait de la série Netflix « Supersex » inspirée de sa carrière. L’occasion pour l’acteur et réalisateur aux plus de 300 000 films de parler de football (et d’étalons !) dans la Gazzetta dello Sport… Et de lâcher les noms de plusieurs joueurs qu’il verrait bien jouer dans des films pornographiques.

Rocco valide aussi Francesco Totti

« Dans le porno, je vois bien Francesco Totti et Zlatan Ibrahimovic. Le jour où ils le veulent, ils n’ont rien d’autre à faire que de se présenter et de me dire : « Rocco, nous sommes prêts » », a glissé Rocco Siffredi.

Si l’ancienne star du PSG ou du Milan envisage effectivement d’une reconversion en tant qu’acteur après ses débuts dans le dernier Astérix, pas sûr que ce soit le type de film qui convienne à Zlatan et à sa femme Helena Seger. Pas sûr non plus que ce soit compatible avec sa fonction de conseiller spécial du Milan AC…

