France – Espagne : Mbappé dans le mal, triste nouvelle pour les Bleus ! 

Quatre jours après la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG face à l’Inter Milan (5-0), à Munich, l’équipe de France défiera l’Espagne ce jeudi en demi-finales de la Ligue des Nations (21h). Avec des états de forme disparates.



Le soufflé commence à retomber. Quatre jours après la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG face à l’Inter Milan (5-0), à Munich, les joueurs de l’équipe de France défieront l’Espagne ce jeudi en demi-finales de la Ligue des Nations (21h) et décollent ce matin pour rejoindre Stuttgart. Les sept finalistes ont pu participer, hier soir, à leur première séance d’entraînement collective à Clairefontaine. Malgré le huis clos, Didier Deschamps n’a pas choisi de faire une opposition entre les possibles titulaires et remplaçants contre les Espagnols. Les 25 Bleus ont débuté par un échauffement, avant de faire un exercice tactique où les équipes étaient mélangées. Dans l’une d’elles, Ousmane Dembélé à droite, Désiré Doué à gauche et Rayan Cherki en position de numéro dix accompagnaient Kylian Mbappé dans l’axe.

Mbappé cache mal sa frustration

Au sujet de l’attaquant du Real Madrid, il ferait tout son possible pour faire bonne figure auprès de ses coéquipiers mais la frustration de voir ses anciens camarades du PSG soulever la Ligue des Champions le rattraperait par séquences… Les Bleus devraient se positionner en 4-2-3-1, avec Michael Olise comme titulaire. Du côté espagnol, Fabian Ruiz a retrouvé la Roja hier après-midi. Le Parisien a effectué dans la foulée une séance légère et il aura un deuxième entraînement, collectif celui-là, aujourd’hui dans la matinée. Luis De La Fuente devrait être amené à le titulariser le Parisien face aux Bleus. Le principal doute concerne le poste d’avant-centre : Alvaro Morata reste sur une fin de saison où il a peu joué dans son club de Galatasaray et pourrait laisser sa place à Dani Olmo, qui serait alors aligné en « faux neuf », ou à Mikel Oyarzabal.

L’Espagne, nouvelle bête noire de la France

Du côté des statistiques, la France n’est pas très bien lotie. L’Espagne est en effet l’équipe qui l’a le plus souvent battue au XXIe siècle (3 victoires, 1 nul et 7 défaites). C’est d’ailleurs le seul adversaire ayant gagné plus de la moitié de ses matches (64 %) contre les Bleus sur la période parmi les sélections affrontées plusieurs fois. La nomination de Michael Oliver pour arbitrer la rencontre pourrait compenser : le Britannique retrouvera l’équipe de France après avoir arbitré le quart de finale retour victorieux contre la Croatie (2-0, 5-4 aux t.a.b.) en mars dernier.