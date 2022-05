PSG : à Cannes, Kylian Mbappé s'est éclaté en charmante compagnie

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Avant de rejoindre l'équipe de France ce samedi, Kylian Mbappé a passé quelques jours à Cannes pour le célèbre festival de cinéma. L'attaquant du PSG n'a cependant pas échappé aux paparazzis alors qu'il était présent sur son bateau en charmante compagnie.

Si les réseaux sociaux, les images de cette après-midi sur la Méditerranée ont fuité et on y voit Kylian Mbappé très complice avec trois jeunes femmes sur un yatch... Ou plus tard, embrassant le mannequin néozélandaise Stella Maxwell (31 ans).

Alors que les rumeurs se sont longtemps orientées sur son couple présumé avec la petite-fille de Johnny Hallyday Emma Smet, il semblerait que Kylian Mbappé cache toujours aussi bien son jeu concernant sa vie privée...

Mbappé s'éclate à Cannes, les images fuitent Cette semaine, Kylian Mbappé (PSG) s'est rendu au Festival de Cannes ... Et il s'est beaucoup amusé aux bras de jolies jeunes femmes. Que ce soit sur son yatch l'après-midi ou dans les soirées mondaines en soirée.

Alexandre Corboz

Rédacteur