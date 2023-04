Genesio regarde au Real, Digard enrage, Bernardoni défend son bilan à l'ASSE

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

RC Strasbourg : un Racing amoindri contre l'AC Ajaccio Dimanche, le RC Strasbourg risque d'être particulièrement amoindri contre l'AC Ajaccio. Expulsé contre Lens, Habib Diallo est suspendu mais ce n'est pas tout. Gerzino Nyamsi, présent à la reprise de l’entraînement mardi, a été contraint d’abandonner ses coéquipiers car il s’est tordu la cheville tout seul. Il ne s’est pas entraîné. Thomas Delaine et Frédéric Guilbert, malades, ont également brillé par leurs absences... Stade Rennais : Mandanda trop juste, la clé au Real ? Steve Mandanda, qui n’était pas sur la feuille de match, souffre toujours des adducteurs. Selon Le Télégramme, le champion du monde 2018 reste incertain pour le match de ce week-end contre Reims. Par ailleurs, Bruno Genesio veut s'inspirer du Real Madrid pour régler ses problèmes actuels au Stade Rennais. « Je ne suis pas sûr que ce soit l'attitude, c'est surtout qu'on se fragilise sur certaines situations et on perd confiance suite à quelques pertes de balle et situations qu'on concède, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Mercredi contre Chelsea, le Real fait un début de match difficile mais ne s'affole pas. Nous, j'ai l'impression que dès qu'on perd un ballon ou qu'on concède un corner, il y a une sorte de peur qui gagne notre équipe », a-t-il analysé en conférence de presse. Kantari remplace Rabuel à Valenciennes Valenciennes, en chute libre depuis le début de l'année en Ligue 2, a annoncé jeudi se séparer de son entraîneur, Nicolas Rabuel. Il est remplacé par intérim par l'entraîneur de l’équipe réserve, l'ancien brestois Ahmed Kantari.

Podcast Men's Up Life

Et aussi...

OGC Nice : Digard est resté sur sa faim à Bâle

Accroché en Suisse par le FC Bâle, hier en quarts de finale aller de la Ligue Europa Conférence au terme d’un match à rebondissements (2-2), l’OGC Nice partira favori jeudi prochain au retour à l’Allianz Riviera. En attendant, Didier Digard ne savoure qu’à moitié cette première manche. « Dans un premier temps, oui, je me dis qu’il y avait la place pour gagner, mais, dans un second temps, je prends un peu de recul, et je me rends compte que l’OGC Nice est en quarts de finale de Coupe d’Europe, qu’on fait match nul et qu’on est déçus. Ça prouve que les ambitions ont changé, a-t-il analysé en conférence de presse. Faire ce résultat à l’extérieur, ça reste très cohérent. S’il y a une déception, ce sont les buts encaissés, sur lesquels on doit faire mieux. On ne doit pas reproduire ce genre d’erreurs. Les joueurs étaient un peu comme moi : je les ai d’abord sentis déçus. C’est très bien, ça montre qu’on a envie de faire mieux. Mais je leur ai rappelé le contexte, où on était, d’où on venait et ce qu’il nous restait à faire. »

SCO Angers : Bernardoni au bon souvenir de l'ASSE

Considéré comme l’un des chats noirs de l’ASSE après la relégation des Verts en Ligue 2 la saison dernière, Paul Bernardoni préfère en sourire. « À Angers, quand j’ai vu que cela commençait à tourner au vinaigre, j’ai pris la parole, j’ai expliqué ce que j’avais vécu à Saint-Étienne et ma vraie frustration, c’est que je n’ai pas réussi à faire comprendre le danger, a-t-il évacué dans L’Équipe. Quand Troyes descend, je joue 16 matches et je suis transféré en cours de saison, ce qui signifie que mes performances étaient bonnes. À Sainté, le club est dernier avec 12 points quand j’arrive (à la trêve) et on finit barragistes (avec 32 points). Je n’y suis pas étranger. Et à Angers, à la base, je ne devais pas jouer. Pour un chat noir, j’ai beaucoup joué, j’ai prouvé que j’étais là et performant. À Nîmes, Nolan Roux m’avait dit que ces histoires de chat noir, ce sont des conneries : lui descend avec Metz la saison où il marque 15buts (2017-2018). S’il n’est pas là, ils descendent plus vite. Mais une descente, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. »

Stade de Reims : Leipzig prépare l'offensive pour Balogun

Ciblé par de nombreux clubs européens (dont l'OM), en raison de sa belle saison en Ligue 1, Folarin Balogun ne devrait pas faire de vieux os à Arsenal cet été. Selon Ekrem Konur, un premier cador se prépare à formuler une offre aux Gunners : le RB Leipzig. Si le montant de celle-ci n'a pas fuité, le club allemand veut recruter l'attaquant anglais pour compenser le départ acté de Christopher Nkunku à Chelsea à l'intersaison.

🚨RB Leipzig are preparing to make an opening bid for Arsenal's 21-year-old English striker Folarin Balogun.



🔴RB Leipzig want to replace Christopher Nkunku, who is set to join Chelsea this summer, by signing Folarin Balogun.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🔴 #RBLeipzig 🔴 #AFC pic.twitter.com/zoLFad8jl4 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 12, 2023

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France. Ce qui concerne notamment Strasbourg, Valenciennes et Rennes...

Laurent HESS

Rédacteur