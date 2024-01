Girondins : le verdict est tombé pour la DNCG

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Romain Molina l'avait annoncé dès lundi soir : le passage des Girondins de Bordeaux devant la DNCG n'allait pas bien se passer. Et cela vient de se confirmer : le gendarme financier de la Ligue a décidé d'encadrer la masse salariale et les indemnités de mutation du club pour le mercato hivernal. En conséquence, Gérard Lopez et Admar Lopes vont devoir d'abord vendre des joueurs avant d'espérer renforcer l'effectif mis à la disposition d'Albert Riera.

Dans un communiqué, le club affirme que cette décision ne changera rien au processus engagé depuis trois saisons maintenant visant à assainir ses finances...

COMMUNIQUE DU CLUB



Le FC Girondins de Bordeaux a pris connaissance de la décision de la DNCG consécutive à l’envoi des éléments complémentaires demandés lors de l’audition du club survenue en décembre.



Le club étant engagé depuis trois ans dans une démarche de gestion…

