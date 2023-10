Girondins : un ancien coach de l’ASSE snobé par Bordeaux ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

David Guion mis à pied hier, les Girondins de Bordeaux se cherchent un nouvel entraîneur pour remonter la pente en Ligue 2. Si l’on en croit France Bleu Gironde, quatre pistes sont étudiées par Gerard Lopez et ses équipes : Oscar Garcia (ex-ASSE et Reims), Felice Mazzu, Karel Geraerts et un coach français dont l’identité n’a pas filtré. Si le nom de Julien Stéphan avait fuité, Sud Ouest croit savoir qu'il n'a en fait pas été contacté.

Garcia coiffé au poteau à Bordeaux ?

De son côté, L’Equipe retire le nom de Felice Mazzu et ajoute Philippe Montanier (ex-Lens et Toulouse) en option. Marc Mechenoua, journaliste au Parisien, laisse penser que la piste menant à un coach étranger tient la corde et confirme que Garcia est également dans la shorlist des dirigeants bordelais. Malheureusement pour lui, l'Espagnol devrait rester à quai.

Pour remplacer David Guion, Bordeaux privilégie la venue d’un coach étranger. Ce ne sera pas Karel Geraerts qui va signer à Schalke 04. Oscar Garcia est dans la shorlist mais un autre coach étranger, dont le nom n’a pas filtré, tient la corde. @leparisiensport — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) October 8, 2023

