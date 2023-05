Griezmann joue avec Bordeaux, Lille diminué face à l'OM, Rennes lance son mercato, Lloris avec Messi ?

Dans une interview à ESPN, Antoine Griezmann a révélé qu'il jouait toujours à Football Manager mais pas avec son club de cœur, l'OM, ou avec l'Atlético Madrid mais avec les Girondins de Bordeaux ! Mais il a tenu à calmer toute euphorie chez les supporters du FCGB : "Oui, je joue encore à FM. En ce moment, je suis à la tête des Girondins car ils sont descendus en Deuxième division. J'essaye de les faire remonter. Si je pourrais y signer à l'avenir ? Pas avant 2030 (rires) ! Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'argent en Deuxième division (rires)..."

Hier soir, la commission de discipline a confirmé les suspensions d'Alexsandro et José Fonte pour la réception de l'OM dans deux samedis, à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1. Les deux défenseurs centraux ont accumulé trois avertissements en moins de dix matches. L'entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca, devra donc rebâtir sa charnière pour un choc qui se déroulera dans une Décathlon Arena à guichets fermés.

La semaine dernière, le milieu zimbabwéen Marshall Munetsi a prolongé avec le Stade de Reims jusqu'en 2027. Dans son nouveau contrat figure une clause incroyable : à chaque kilomètre parcouru en match, son club versera 100€ à son association, qui offre une scolarité aux enfants des communautés les plus pauvres de son pays. Les supporters champenois peuvent d'ailleurs voir en direct à chaque rencontre la distance couverte par Munetsi. Pour cette initiative, le milieu a reçu une visite de représentants de la FIFA, hier mercredi, dont l'ancien Stéphanois et Rennais Gelson Fernandes, qui l'ont félicité tout en lui transmettant une lettre du président de l'instance, Gianni Infantino.

