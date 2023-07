Grande nouvelle au LOSC, Poussin loin de Bordeaux, un ex du RC Lens à Nice ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Stade Brestois : Satriano est bien de retour

Annoncé hier, le nouveau prêt de Martin Satriano au Stade Brestois est effectif. L'attaquant uruguayen de 22 ans revient "à la maison", comme il l'a écrit sur son compte Instagram, lui qui avait déjà envoyé dans le Finistère par l'Inter Milan de janvier à juin 2022. Il y avait marqué 4 buts en 15 matches de Ligue 1. La saison passée, il avait été prêté à Empoli, où ça ne s'est pas très bien passé (2 buts et 1 passes décisive en 32 matches), malgré le maintien obtenu.

AS Monaco : une option sur Washington, Köhn a signé

Le média brésilien UOL, qui a révélé l'intérêt de l'AS Monaco pour le jeune attaquant brésilien Deivid Washington, annonce que le club de la Principauté a pris une option pour le joueur auprès de Santos. Mais le transfert ne sera pas annoncé tout de suite. D'abord, les Monégasques doivent vendre des extracommunautaires. Quand ce sera fait, Washington arrivera. Par ailleurs, l'ASM a officialisé l'arrivée de Philipp Köhn en provenance du RB Salzbourg. Le gardien suisse de 25 ans s'engage pour 5 saisons.

Monaco garante direito de preferência na compra de Deivid Washington; franceses querem fechar a compra ainda nesta janela de transferências, mas antes precisam abrir vaga de estrangeiros no elenco https://t.co/Mx1i63Iwpm — Bruno Andrade (@brunoandrd) July 14, 2023

Girondins de Bordeaux : direction Saragosse pour Poussin

Poussé vers la sortie cet été par son club formateur, Gaëtan Poussin pourrait rebondir de l'autre côté des Pyrénées. Selon France Bleu, confirmé par AS, le Real Saragosse voudrait attirer le gardien de 24 ans. Qui ne partirait cependant pas titulaire puisqu'il sera à la lutte avec le vétéran Cristian Alvarez (37 ans) et le jeune Dani Rebollo (23 ans), qui évolue avec la réserve.

Mais aussi...

LOSC : Létang annonce une grande nouvelle

Olivier Létang a assuré que le LOSC allait être libéré des contraintes du « settlement agreement » (accord de règlement) de l’UEFA. En août 2020, l’instance européenne avait imposé un certain nombre de restrictions au club nordiste. « L’UEFA va nous libérer de ce settlement agreement, a assuré le président des Dogues en conférence de presse. Le club avait un certain nombre de limitation en termes de joueurs pour participer aux compétitions européennes, un certain nombre d'obligations et de contraintes à respecter. La communication officielle de l’UEFA devrait intervenir cette semaine. Cela démontre que le LOSC est en bien meilleure santé. Je n’ai pas le chiffre de la dette en tête, mais il a très significativement diminué. (...) Le club était mort économiquement, on l'a sauvé. » Le LOSC va donc pouvoir attaquer la Ligue Europa Conférence sans contrainte, lui qui a seulement officialisé l’arrivée de Tiago Santos, latéral droit portugais âgé de 20 ans, en provenance d’Estoril.

RC Strasbourg : le Mercato prend feu !

Plusieurs joueurs de Strasbourg sont convoités. C’est le cas de Habib Diallo. Selon L’Équipe, West Ham a proposé 17 M€ pour racheter les deux dernières années de contrat du joueur. Elle a été refusée par le Racing. Le club alsacien a également répondu par la négative à l’OGC Nice dans un autre dossier, celui de Jean-Ricner Bellegarde. Le milieu de 25 ans, sous contrat pour encore un an, fait partie des priorités du Gym, qui a soumis une première proposition de 6 M€. Le joueur, lui, aurait donné son accord de principe pour rejoindre la Côte d’Azur dans le cas où les deux clubs viendraient à trouver un terrain d’entente. Par ailleurs, Globo Esporte estime que le RCSA est intéressé par l’attaquant Matheus França (19 ans), dans le cadre d’un prêt provenant de Chelsea. Les Blues sont en concurrence avec Crystal Palace sur le dossier de l’international brésilien des moins 20 ans, valorisé à 25 M€ par Flamengo.

OGC Nice : Formose Mendy au Gym ?

D'après L'Équipe, l’OGC Nice négocie un prêt avec option d'achat du défenseur central d'Amiens Formose Mendy. Florent Ghisolfi, directeur sportif du Gym, avait déjà tenté de recruter l'international sénégalais lors qu'il officiait au RC Lens. Le joueur de 22 ans a disputé 63 matches de Ligue 2 lors des deux dernières saisons et fait l’objet d’une offre de prêt avec option d'achat.

Et enfin...

Toulouse FC : Magri bientôt là

Carles Martinez Novell va se présenter ce soir pour la première fois sur le banc de Toulouse comme entraîneur n° 1, lors du match de préparation face à Montpellier (19h), à Béziers. L’occasion pour l’ancien adjoint de Philippe Montanier, à qui il a succédé cet été, de pouvoir enfin appliquer ses idées. Adepte de la possession, du jeu vers l’avant, mais aussi partisan d’une grosse rigueur tactique, Martinez Novell (39 ans) entend voir son équipe « performer tout le temps ». Celle-ci sera loin d’être au complet face au MHSC, sans les internationaux et avec une seule recrue présente (Ibrahim Cissoko). Frank Magri, dont les derniers détails du transfert seront réglés avec Bastia en début de semaine prochaine, devrait rejoindre le groupe d’ici au stage en Autriche quelques jours plus tard.

Sochaux : vers de nouveaux investisseurs ?

Relégué de Ligue 2 en National mardi en appel par la DNCG, le FC Sochaux-Montbéliard doit de nouveau passer devant le gendarme financier la semaine prochaine pour espérer ne pas être exclu des championnats nationaux et devoir repartir d’encore plus bas. Hier, 3 000 supporters, les joueurs actuels, le nouvel entraîneur Oswald Tanchot et des anciens du FCSM se sont réunis au stade Bonal en début d’après-midi pour manifester leur mécontentement et surtout leur attachement au club. Un timing choisi par le président Frankie Yau pour prendre la parole dans une vidéo. Il a notamment annoncé être « actuellement en pourparlers avec plusieurs nouveaux investisseurs » et espère « pouvoir donner une réponse définitive au début de la semaine prochaine. »

