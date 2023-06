La révolution a débuté à Strasbourg, Weah à la Juve, transfert record à Rennes ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

RC Strasbourg : une pépite africaine très convoitée Selon Fabrizio Romano, Strasbourg lorgne Adama Bojang, un jeune attaquant gambien qui est également dans le viseur de Manchester United, Francfort et Leipzig.. Manchester United are among clubs now showing interest in Gambia 2004 born talent Adama Bojang ✨🇬🇲



Understand Eintracht Frankfurt and RB Leipzig are pushing to close deal for Bojang, considered a huge talent.



Strasbourg are also monitoring the situation. pic.twitter.com/AS0ZcK6wFR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023 Stade de Reims : l'Atalanta veut un ancien buteur de L1 De sources italiennes, l'Atalanta Bergame a des vues sur El Bilal Touré, l'ancien attaquant de Reims, auteur d'une bonne saison en Liga du côté d'Almeria. Touré pourrait débarquer en Serie A en cas de départ d'Højlund ou de Zapata cet été...

AS Monaco : Embolo rattrapé par la justice suisse L'attaquant de Monaco Breel Embolo a été condamné, avec sursis, à 45 jours-amendes de 3 000 francs suisses pour une affaire remontant à 2018, pour un total de 135 000 francs. Selon l'accusation, l'ancien joueur de Bâle avait eu une altercation avec deux hommes et un des plaignants s'était fait fracturer le nez par un accompagnant d'Embolo. Celui-ci a été condamné à une peine de prison avec sursis de 10 mois et à une amende de 25 jours à 40 francs chacun.

Mais aussi...

RC Strasbourg : Keller détaille les grandes lignes du rachat

Marc Keller a trouvé un accord avec le consortium américain BlueCo, qui devient seul propriétaire du RCSA. « C’était une étape importante d’un processus qui se terminera dans quinze jours environ mais qui a commencé il y a six mois, annonce l’actionnaire numéro 1 et patron du RC Strasbourg depuis 2012 dans L’Équipe. Nous avons rencontré BlueCo en janvier. Nous sommes redevenus un club respecté en France, apprécié, bien géré avec 65 M€ de budget. On sera plus compétitifs sur le mercato, plus actifs aussi parce qu’on doit renouveler l’effectif. Avec BlueCo, on souhaite garder des joueurs confirmés. Notre souhait est par exemple de convaincre Alexander Djiku et Habib Diarra, mais on veut aussi investir sur des joueurs plus jeunes comme on l’a déjà fait avec Ludovic Ajorque ou Jean-Ricner Bellegarde à l’époque, et Ismaël Doukouré plus récemment. Nous voulons beaucoup investir sur la formation, qui nous a offert Mohamed Simakan, Youssouf Fofana, Habib Diarra ou Robin Risser. Nous souhaitons franchir un cap sur l’Académie et le football féminin. Des joueurs de Chelsea prêtés ? Ce n’est pas le projet mais nous allons avoir des moyens supérieurs pour être plus ambitieux. Frédéric Antonetti ? Quand le deal a été signé, je l’ai appelé en premier. Il a fait un travail formidable en obtenant le maintien mais il a terminé la saison très éprouvé. Nous lui avons laissé le temps pour se reposer avant de retravailler sur un projet à partir de ce vendredi. Nous allons nous voir très vite pour discuter et faire le point. »

OGC Nice : Mouanga pisté, Dolberg encore courtisé !

Auteur d'une saison pleine en Ligue 2, Kévin Mouanga est ciblé par plusieurs clubs de l’élite dont l’OGC Nice. Après un an en National et un an en Ligue 2, Kévin Mouanga (22 ans) pourrait continuer à voir plus haut. Apparu à 30 reprises en L2, la saison passée, le défenseur central d'Annecy fait l'objet d'intérêts de la part de plusieurs clubs de Ligue 1, alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Selon L’Équipe, le Gym suit ainsi le joueur, de même que le Stade de Reims et le Stade Brestois. Mouanga avait notamment marqué en quarts de finale de la Coupe de France, lors de l'élimination de l'OM par Annecy (2-2, 6-7 aux t.a.b.). Selon le journaliste de RMC Sport Sacha Tavolieri, Anderlecht ne compte pas lâcher l’affaire pour Kasper Dolberg. Satisfait d’avoir réussi à convaincre le Danois, le club belge espère toujours trouver un accord avoisinant les 5M€ bonus compris. Le Gym a déjà refusé deux offres jusqu’à présent mais les discussions continuent.

LOSC : Weah vers la Juve, Zakaria en retour ?

Timothy Weah devrait quitter Lille dans les prochains jours. Selon L’Équipe, l’international américain (23 ans) s’est mis d’accord avec la Juventus Turin pour y signer un contrat de cinq ans. Les dirigeants italiens tentent désormais de conclure un accord avec le LOSC pour finaliser le transfert. La Gazzetta dello Sport précise que Denis Zakaria pourrait faire le chemin inverse pour diminuer le prix. Les négociations portent sur un montant estimé à 12 millions d’euros et un pourcentage à la revente. Par ailleurs, Mohamed Toubache-Ter ajoute que « ça ne se bouscule pas au portillon pour Jonathan Bamba », clairement sur le départ cet été.

Et enfin...

Girondins : Bordeaux bientôt fixé sur son sort

Saisi par Bordeaux après la décision de la commission de discipline de la LFP de lui donner match perdu face à Rodez, le CNOSF se réunit ce matin et va recevoir les deux parties (les dirigeants de la LFP et ceux des Girondins). Ces derniers contestent la sentence du 12 juin qui a leur a donc donné match perdu sur tapis vert après l’arrêt de la rencontre face à Rodez, le 2 juin, lors de la 38e et dernière journée de L2 à la suite de l’agression du Ruthénois Lucas Buades par un supporter bordelais. Le FCGB a très peu de chances d’obtenir de rejouer ce match. Mais même si le CNOSF suivait cette voie, il ne s’agirait que d’un avis (qui ne devrait pas être rendu dès aujourd’hui). Et le conseil d’administration de la LFP pourrait alors ne pas en tenir compte et maintenir la décision de sa commission de discipline. Pour continuer le combat, il faudrait alors que Bordeaux saisisse la commission d’appel de la FFF, puis éventuellement le tribunal administratif.

MHSC : c’est le calme plat pour Wahi !

Auteur d’une saison pleine sous le maillot du MHSC, Elye Wahi s’attendait à crouler sous les offres cet été. Et bien non ! Selon Mohammed Toubache-Ter, l’agent de l’international Espoir français n’a visiblement toujours pas reçu la moindre offre ! Si de gros clubs ont régulièrement été associés à Wahi ces derniers mois, ils ne se sont pas encore manifestés. « Son représentant n’a rien du tout et ça commence à inquiéter un peu. Le point positif est que le mercato est calme pour tous, faut être patient », a précisé l’insider sur son compte Twitter.

Stade Rennais : Doku transféré pour 50 M€ ?

Alors que le Stade Rennais s’apprêterait à faire main basse sur Enzo Le Fée, pour 20 M€ + 3 de bous, le club breton pourrait financer cette arrivée par un départ de Jérémy Doku cet été. D’après Sacha Tavolieri, l’attaquant belge a convaincu tous les clubs de Premier League qui le suivaient mais il est considéré comme « un joueur irremplaçable » par le board du SRFC. Ils demanderont 50 millions d’euros s'il doit partir cet été. L'intérêt des Italiens existe aussi pour lui mais c'est moins probable.

🇧🇪⭐️ Jeremy Doku got all the #PremierLeague following him but he’s considered as «an irreplaceable player» by the board of #StadeRennais.

They will ask for 50M€ if he has to leave #SRFC this summer.



Italians interest exist too for him but it’s inaccurate yet and less likely. https://t.co/jy8gUD1zSQ pic.twitter.com/3y2xBVONNr — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 22, 2023

Le Melting Clubs concerne ce vendredi, notamment, Breel Embolo, qui a été condamné, avec sursis, à 45 jours-amendes de 3 000 francs suisses pour une affaire remontant à 2018, pour un total de 135 000 francs. Selon l'accusation, l'ancien joueur de Bâle avait eu une altercation avec deux hommes et un des plaignants s'était fait fracturer le nez par un accompagnant d'Embolo.

Laurent HESS

Rédacteur