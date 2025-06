Le feuilleton Congré rebondit, un renfort à Rennes, le LOSC se ligue contre Bordeaux !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Le mystère s’épaissit autour de Daniel Congré

Le procureur de Montpellier a ajouté un peu de flou à l’affaire Daniel Congré. Le coordinateur sportif de l’OL a été victime d’une blessure au couteau au niveau du cœur, lundi. Il a été question dans un premier temps d’une tentative de suicide mais l’ancien défenseur a assuré que ce n’était pas ça. Réagissant à ces propos, le procureur parle d’un « geste impulsif » suite à une dispute avec sa femme : « Ce bien curieux « accident domestique » va me conduire à compléter les investigations. À l’arrivée des policiers primo-intervenants, l’épouse de M. Congré leur a indiqué qu’il s’était volontairement planté un couteau dans le thorax, ce qu’elle avait d’ailleurs déjà indiqué à l’opérateur du « 18 ». Entendue ultérieurement elle a évoqué une dispute conjugale à l’issue de laquelle, alors que Monsieur Congré préparait le repas, elle l’a vu prendre un couteau à steak et se le planter dans le thorax juste en-dessous du pectoral gauche. Lors de son examen par un médecin légiste, M. Congré a indiqué au praticien qu’il s’était lui-même porté un coup de couteau à steak en région thoracique antérieure gauche dans ce qu’il décrit comme un geste impulsif ».

RC Strasbourg : Guela Doué visé par l’AC Milan

Auteur d’une saison solide du côté du RC Strasbourg, Guela Doué serait dans le viseur de l’AC Milan. Une information de La Gazzetta dello Sport, qui précise que le latéral droit de 22 ans plaît beaucoup aux dirigeants lombards désireux de recruter un spécialiste de ce poste, Kyle Walker n’ayant pas donné satisfaction.

AS Monaco : le Barça a repoussé une première offre pour Fati

Annoncée quasiment actée, l’arrivée d’Ansu Fati à Monaco patine quelque peu. Marca assure que le FC Barcelone a repoussé une première offre de l’ASM consistant en un prêt avec prise en charge partielle du salaire. Les Blaugranas refusent de payer les émoluments de l’ailier. Leur option prioritaire est une vente avec option de rachat mais ils accepteraient aussi un prêt à condition, donc, que l’intégralité du salaire de Fati soit pris en charge.

TFC : une vente à 2 M€ dans les tuyaux ?

Selon le site Les Violets, le TFC pourrait finaliser une vente très prochainement. Le jeune milieu offensif espagnol César Gelabert (24 ans) pourrait être définitivement transféré au Sporting Gijón, où il vient de passer la saison en prêt. D’autres clubs ibériques et des écuries mexicaines ont également fait part de leur intérêt. Un départ pourrait se négocier aux alentours de 2 M€. Le même média pense en revanche que l’attaquant Saïd Hamulic pourrait voir son contrat résilié, lui qui a été recruté pour 2,5 M€ au Stal Mielec il y a un an et demi mais qui a échoué aussi bien à Toulouse qu’au Widzew Lodz, où il a été prêté…

SB29 : Pereira Lage vers un départ

En fin de contrat, Mathias Pereira Lage s’est vu proposer de prolonger par le Stade Brestois, mais avec un salaire revu à la baisse. Selon Le Télégramme, le milieu de terrain de 28 ans privilégierait un départ, après trois saisons dans le Finistère.

LOSC : Zhegrova vers Bergame ?

Selon les informations du Corriere di Bergamo, l’Atalanta serait à l’affût pour Edon Zhegrova. La source italienne explique que les Bergamasques cherchent à combler un potentiel départ d’Ademola Lookman cet été. Le milieu offensif du LOSC arriverait en tête de liste.

FC Lorient : Boulbina (Paradou) vers le Qatar ?

Suivi par les Merlus mais également le Stade Brestois et Hull City, qui a proposé 1,9 M€, Adil Boulbina devrait s’engager avec Al-Duhail. Le club qatari a offert 3,5 M€ à Paradou pour recruter son attaquant de 22 ans, auteur de 18 buts en 24 matches de championnat algérien cette saison. Une offre sur laquelle les deux clubs français auront du mal à s’aligner. Mais le journaliste de L’Equipe Nabil Djellit, qui a dévoilé cette information, assure que le joueur n’a pas encore tranché pour son avenir.

FC Metz : Oukidja annonce son départ

Le gardien Alexandre Oukidja (36 ans), arrivé au club en 2018, va quitter le FC Metz, comme il l’a annoncé sur Instagram : « Chers supporters, dirigeants, staff, et collègues je vous souhaite toute la réussite du monde, a écrit le joueur de 36 ans sur Instagram. Ma page avec le FC Metz se tourne mais je resterai pour toujours un fervent supporter du FC Metz. Merci pour tout. »

SCO Angers : Demoncy pisté à Annecy

Selon Foot Mercato, Angers a coché le nom de Yohan Demoncy, qui sort d’une belle saison à Annecy (7 buts et 6 passes décisives, impliqué sur 45% des buts de son équipe. D’autres clubs de Ligue 1 dont les identités n’ont pas filtré seraient aussi sur les rangs pour recruter le milieu de terrain de 29 ans.

Stade Rennais : Cavezza renforce le staff de Beye

Ça s’anime au Stade Rennais. Ouest-France annonce que Yann Cavezza va venir renforcer le staff d’Habib Beye à la place d’Abel Pimenta (arrivé avec Jorge Sampaoli). Dans l’équipe première, Fabian Rieder et Albert Gronbaek sont attendus pour la reprise de l’entraînement fin juin.

Girondins : 3 clubs, dont le LOSC, fustigent Bordeaux

Le tribunal de commerce de Bordeaux rendra sa décision le 24 juin concernant le plan de continuation proposé par les Girondins de Bordeaux. Mais le dossier se complique, puisque France Bleu annonce que trois clubs – Amiens, Guingamp et Lille – ont décidé de saisir la Cour d’appel pour contester leur classement en tant que créanciers ! Leur recours concerne le remboursement de transferts non réglés, notamment ceux de Aliou Badji (Amiens), Jérémy Livolant (Guingamp) et potentiellement Jean Onana (Lille). Les clubs estiment ne pas avoir été suffisamment pris en compte dans le plan établi, ce qui pourrait retarder ou fragiliser la validation du projet de relance des Girondins.

Paris FC : Sangui (Reims) première recrue ?

Le Paris FC avance sur sa première recrue estivale. Si plusieurs noms sont déjà sortis du chapeau – Matthis Abline, Amifico Pululu et Promise David – la priorité du moment est de se renforcer en défense, au poste de latéral. En ce qui concerne le couloir gauche, c’est Nhoa Sangui (19 ans) qui a les faveurs du PFC. L’Équipe parle même de négociations très avancées pour le défenseur du Stade de Reims, où il a été formé. Malgré son jeune âge, il a participé à 32 matches toutes compétitions confondues avec Reims cette saison, dont 13 en tant que titulaire (1 but, 3 passes décisives).