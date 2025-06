Le LOSC vise un attaquant de City, un champion d’Europe vers Monaco, Caillot (Reims) se justifie

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : les Dogues s’intéressent à un attaquant de City

Le LOSC s’intéresse à Divine Mubama, jeune attaquant de 20 ans évoluant à Manchester City, pour succéder à Jonathan David. Peu utilisé cette saison (seulement 2 apparitions avec les pros), Mubama est estimé à 10 millions d’euros. Selon Fabrizio Romano, Ipswich Town est également sur les rangs pour recruter l’Anglais.

AS Monaco : le Turc Cakir et Reguilon dans le viseur

Selon L’Equipe, l’ASM lorgnerait le gardien turc Ugurcan Cakir (29 ans). Cet international comptant 31 sélections évolue à Trabzonspor. Mais il est également dans le viseur de Burnley, qui aurait une longueur d’avance, selon le quotidien sportif. Par ailleurs, Foot Mercato assure qu’une offre a été faite au latéral gauche espagnol Sergio Reguilon, en fin de contrat à Tottenham.

OGC Nice : du changement dans le staff

L’OGC Nice s’apprête à remanier une partie de son organigramme, selon ici Azur. Sébastien Squillaci, adjoint de Franck Haise, va quitter son poste et sera remplacé par Cédric Varrault, ancien joueur du club, actuellement impliqué avec les jeunes. Il rejoindra Johann Ramaré et Lilian Nalis dans le staff. En parallèle, Stéphane François, directeur de la préformation, quitte lui aussi le club pour rejoindre l’OM. Il sera remplacé par Luigi Renna, en provenance du Pôle Espoir d’Aix-en-Provence.

TFC : Arfsten (Columbus), une bonne recrue pour les Violets ?

Le site Les Violets a contacté un spécialiste de la MLS, Neilime, pour évoquer la piste du piston gauche Max Arfsten (24 ans, Columbus Crew). Il pense qu’il s’agit d’un bon coup à tenter pour le TFC : « En MLS, il est aujourd’hui vu comme un joueur confirmé ! Beaucoup pensent encore que c’est un jeune joueur mais il a déjà 24 ans ! Il arrive à maturité et il évolue aujourd’hui comme titulaire dans la meilleure équipe ou en tout cas, ce qui se fait de mieux dans la production du jeu en MLS. Pour moi il est un peu juste pour la Ligue 1, j’ai du mal à le voir exister sur le plan athlétique qu’impose le football français. C’est un joueur qui aime quand même jouer dans le confort pour exister et qui a besoin de toucher du ballon. Je pense que la Ligue 1 le fera progresser mais j’ai du mal à me dire qu’il va y arriver ou en tout cas à court terme ».

Stade de Reims : Caillot se justifie après la descente

Dans une longue interview à France Bleu, dans laquelle il est notamment revenu sur son image écornée à cause de son soutien à Vincent Labrune, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, est revenu sur la descente de son club : « Il faut d’abord se dire une chose : quand on commence une compétition, on sait qu’il y aura des clubs qui descendront et d’autres qui monteront. Quand tu es dans une compétition avec des clubs comme le PSG, Marseille, Monaco qui sont hors sol par rapport à ton économie, tu fais partie de la catégorie des clubs qui, si ça se passe bien, termineront en haut de ce groupe de clubs, c’est à dire vers la 10ᵉ place. Et si ça se passe mal, seront barragiste, voire descendront en Ligue 2. Donc ça fait partie des choses qui pouvaient s’appréhender. Je discutais dernièrement avec mon collègue de Strasbourg. S’il a décidé de passer sous le giron de Chelsea, c’est justement parce qu’il considérait que des clubs comme les nôtres avaient beaucoup de mal à pouvoir exister. Et moi, je répète à foison depuis des années que le Stade de Reims, avec son bassin de population, avec son économie locale, avec le fait que pas un grand groupe ni une grande entreprise soit derrière le club et en s’appuyant uniquement sur une politique de trading et de droits télé, pouvait à tout moment être en danger. Donc oui, on n’a pas eu la saison qu’on imaginait, évidemment, puisqu’on est des compétiteurs et on veut toujours aller plus haut. Mais finalement, est ce que ce n’est pas le résultat de tout un contexte ? Alors après, il y a effectivement l’aspect sportif et sur l’aspect sportif, le fait d’avoir eu rapidement trois joueurs clés blessés (NDLR : Reda Khadra, Mohamed Daramy et Yaya Fofana) n’a pas arrangé les choses parce qu’on l’a vu sur la fin, nos attaquants étaient complètement usés à la corde, notamment les deux Japonais. Donc ces éléments plus le fait qu’au dernier moment on ait appris que les droits télé ne seraient pas ce qu’ils étaient, ont fait qu’on n’a pas pu les remplacer et ça nous a cruellement fait défaut ».

RC Strasbourg : le RCSA suit un attaquant espagnol

Strasbourg, en quête d’un attaquant pour renforcer son secteur offensif, suit plusieurs profils dont Mateo Joseph, jeune Espagnol de 21 ans évoluant à Leeds United. Le club anglais, tout juste promu en Premier League, doit vendre cet été, ce qui pourrait faciliter un transfert. International Espoirs, Joseph disputera l’Euro U21 cet été, ce qui pourrait accroître sa valeur.